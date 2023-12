Patuanelli: "Con Patto stabilità Italia presa a schiaffi. Torna austerità, solidarietà a Giorgetti"

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2023 "Questi mesi siete riusciti a mescolare tutto in una retorica comunicativa in cui siete dei fuoriclasse. Dovevate insistere sul no al Mes per ottenere buoni risultati sul Patto di Stabilità e di questa vostra strategia oggi non rimane nulla. Il Patto di stabilità è talmente lacrime e sangue per l'Italia che perfino l'Olanda ha festeggiato. Nemmeno i giornali di destra sono riusciti a difendere la scelta del governo". Lo ha detto il capogruppo del M5s Stefano Patuanelli in dichiarazione di voto sulla fiducia alla manovra. "Vorrei stendere un velo pietoso sulla conferenza stampa dei ministri tedesco e francese che hanno comunicato l'avvenuto accordo, dicendo che il governo italiano è stato informato. Insomma un disastro", ha detto Patuanelli, aggiungendo che "questo governo porta non solo all'isolamento del nostro paese ma ci obbliga a prendere schiaffi e a dire anche grazie a chi ce li sta dando. Siamo umiliati, schiaffeggiati e ricattati dall'Europa. Tornano vincoli rigidi, una nuova stagione di austerità". "Andava difesa la dignità del nostro paese", ha aggiunto Patuanelli. "Tutto si conclude con un comunicato di Chigi in cui si esprime rammarico per l'approvazione di un Patto cui abbiamo dato l'assenso. Voglio manifestare la massima solidarietà al ministro Giorgetti perché suscitare rammarico nel governo di cui si fa parte è poco piacevole". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev