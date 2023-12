Patto stabilità, Meloni: "Sono ore delicate per la trattativa in Ue, eviterei commenti"

EMBED





(Agenzia Vista) Dubai, 02 dicembre 2023 "Sono ore delicate per le trattative sul Pnrr in Europa. Spero che si arrivi presto a una soluzione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine della Cop28 in corso a Dubai. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev