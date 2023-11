Patto stabilità, Meloni: "Cerchiamo sintesi per sbloccare trattative a livello Ue"

(Agenzia Vista) Berlino, 22 novembre 2023 In relazione al Patto di stabilità e crescita "i numeri possibili di rientro del debito non si possono fornire se non si sa cosa accadrà agli investimenti", per questo "si sta cercando una sintesi che non è semplice ma può sbloccare la trattative a livello europeo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in occasione del vertice intergovernativo in corso oggi a Berlino. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev