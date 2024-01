Patto stabilità, Gentiloni: "Commissione Ue pronta a facilitare negoziati, non abbiamo molto tempo"

(Agenzia Vista) Stresburgo, 17 gennaio 2024 La Commissione europea è pronta a facilitare i prossimi negoziati con il Parlamento sulla revisione del Patto di stabilità. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, in una discussione sulla revisione del Patto di stabilità. "Il mese scorso abbiamo raggiunto un'importante pietra miliare con l'approccio generale in Consiglio. Pur discostandosi chiaramente dalle proposte della Commissione su alcuni aspetti, si è trattato di un significativo passo avanti, e oggi stiamo raggiungendo un'altra importante pietra miliare in quest'aula", ha detto Gentiloni. "In vista dei triloghi, sarà fondamentale preservare la logica delle nostre proposte. Soprattutto per quanto riguarda quattro aspetti. Primo, passare a un approccio differenziato basato sul rischio, per garantire una riduzione del debito realistica e sostenuta. Secondo, creare forti incentivi agli investimenti e alle riforme per sostenere una crescita sostenibile. Terzo, rafforzare la proprietà nazionale. E quarto, sviluppare meccanismi di applicazione credibili", ha spiegato il commissario europeo. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev