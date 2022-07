Patto repubblicano, Bonino: "Iniziata interlocuzione con il Pd"

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2022 "Da segnalare che è iniziata da appena 24 ora l'interlocuzione con il Pd per quanto mi riguarda. In questi anni il Pd ha preferito altri interlocutori come i Cinque Stelle. Starà al Pd decidere se aprire a noi, cosa che noi auspichiamo" così la senatrice +Europa Emma Bonino a margine della presentazione del "Patto repubblicano" tra Azione e +Europa alla sede dell'Associazione della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev