Patto per la Migrazione e l'Asilo, Von Der Leyen: "Solidarietà per gli Stati di confine"

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "Il patto raggiunge un perfetto equilibrio tra regole ferree contro gli abusi e la cura per i più vulnerabili. In più questo patto assicura più solidarietà per gli Stati Membri ai confini perché essi subiscono la pressione da parte dell'immigrazione illegale. Tutti gli Stati Membri saranno coinvolti in questo sforzo di solidarietà, ma potranno scegliere come farlo al meglio. E al tempo stesso non potranno essere permessi spostamenti secondari all'interno dell'Unione e nuove regole saranno emanate in tal senso" lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen durante la conferenza stampa tenutasi a seguito dell'approvazione del Patto per la Migrazione e l'Asilo. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev