Patto per la Migrazione e l'Asilo, Metsola: "Nessuno Stato membro sarà lasciato solo"

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "E' stato approvato un pacchetto di regole uguali per tutti gli Stati Membri, che mettano l'umanità al primo posto e comprendano tutti gli aspetti del problema. che mettano in sicurezza i confini esterni dell'Europa e che mettano chiarezza nel quadro normativo, mettendo equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Il tutto nel rispetto dei diritti fondamentali. Promettiamo un nuovo sistema, giusto con chi ha diritto alla protezione, fermo con chi non lo ha e forte contro i trafficanti. Questo nuovo sistema non risolverà tutto come per magia, ma è un passo avanti: semplifica le procedure, darà rapidità e coordinamento. E in più assicurerà che chi ha diritto alla protezione la riceva nel minor tempo possibile. Nessuno Stato Membro sarà lasciato solo a gestire la pressione migratoria, nel Mediterraneo o in altre rotte migratorie" lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Metsola durante la conferenza stampa tenutasi a seguito dell'approvazione del Patto per la Migrazione e l'Asilo. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev