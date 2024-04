Patto di stabilità, Gentiloni: Debito calerà, ma no a riduzioni investimenti pubblici

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 aprile 2024 "I Paesi ad alto debito hanno un impegno particolare per ridurre il debito in un modo graduale e differenziato per ognuno. Le nuove regole del Patto di stabilità, che mi auguro vengano definitivamente approvate la settimana prossima dal Parlamento europeo, danno un percorso di medio termine graduale, ma molto convincente. Ci sarà una riduzione del debito, l’importante è che non avvenga a discapito degli investimenti pubblici", le parole del commissario Ue Gentiloni arrivando all'Ecofin. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev