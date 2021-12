Patrick Zaki, Regeni abbraccia lo studente nel murale davanti all'ambasciata egiziana a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 8 dicembre 2021 Il ricercatore Giulio Regeni morto in circostanze non ancora chiarite mentre era in arresto in Egitto abbraccia Patrick Zaki appena scarcerato nel murale di Laika davanti all'ambasciata dell'Egitto a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev