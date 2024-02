Parolin: "Inchiesta Visco? Millanterie su di me a cui non dare peso"

(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2024 "Millanterie". Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha liquidato in questi termini le vicende legate all'inchiesta sul figlio di Ignazio Visco. Dalle intercettazioni emerge una rete di amicizie per ottenere l'appoggio del cardinale Parolin, totalmente estraneo alla vicenda. "Commento con le parole di un giornale: si tratta di millanteria. Non si deve dare nessun peso", ha osservato Parolin a margine di un evento a Palazzo Borromeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev