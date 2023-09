Parenti (Commissione Ue Italia): Discorso von der Leyen ripercorre successi del suo mandato

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 "E' sicuramente un discorso di chiusura del suo mandato, ha ripercorso i grandi successi sulla parità di genere, sulla guerra in Ucraina e sulle sfide del futuro che vogliono un'Europa che sia in grado di mantenere una preminenza industriale, ma anche mantenere i mercati aperti a livello globale", le parole di Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione Ue in Italia, a margine di un evento dedicato al discorso sullo Stato dell'Unione di von der Leyen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev