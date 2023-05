Paraolimpiadi, Zaia: 18 milioni per eliminare barriere architettoniche all'Arena di Verona

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2023 "Ho voluto fino in fondo l'apertura delle Paraolimpiadi all'Arena di Verona, monumento conosciuto a livello internazionale. Investiremo 18 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il che significa che sarà il primo monumento a livello internazionale ad aver avuto un investimento del genere. Daremo il via a un modello nuovo di interpretazione di quello che è anche l'accessibilità", le parole di Zaia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev