Paragone (ItalExit): “Non c’è elettorato di riferimento, tutto si è spappolato in una sofferenza”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 3 agosto 2022 “Non c’è elettorato di riferimento, si è tutto spappolato in una sofferenza. Chi non si è vaccinato ed è rimasto fuori dal lavoro, chi si è indebitato, chi non ritrova il lavoro dopo il licenziamento. C’è invece una società che rischia di sfibrarsi in un dramma personale”. Lo ha dichiarato il leader di ItalExit e senatore Gianluigi Paragone a margine della presentazione ufficiale dell'accordo elettorale tra ItalExit e Alternativa che si è svolta nella sala stampa della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev