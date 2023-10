Papa Francesco: "Vicinanza alla popolazione di Acapulco, colpita da uragano"

EMBED





(Agenzia Vista) Vaticano, 29 ottobre 2023 - "Sono vicino alla popolazione della zona di Acapulco, in Messico, colpita da un fortissimo uragano. Prego per le vittime, per i loro familiari, per quanti hanno subito gravi danni. La Vergine Guadalupana sostenga i suoi figli nella prova". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus . Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev