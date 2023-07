Papa Francesco: "Rinnovo preghiera per vittime esplosione porto di Beirut"

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2023 “Il 4 agosto saranno tre anni dall’esplosione nel porto di Beirut. Rinnovo la mia preghiere per le vittime e loro famiglie alla ricerca di verità e giustizia. E auspico che la complessa crisi del Libano possa trovare una soluzione degna della storia e dei valori di quel popolo”, le parole di Papa Francesco, in occasione dell’Angelus in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev