Papa Francesco: "Preghiamo per chi soffre nelle guerre in Ucraina e Palestina"

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2023 “Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la Guerra, pensiamo alla Palestina, Israele e all'Ucraina. Pensiamo anche chi soffre per la fame, la miseria e la schiavitù. Il Dio che ha preso per sé un cuore umano, infonda un po' di umanità negli uomini" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus domenicale del 24 dicembre 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev