Papa Francesco: "Non dimentichiamo la martoriata Ucraina e Gaza"

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa della guerra, in modo speciale penso alla martoriata Ucraina dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa dell'intensità degli attacchi contro le infrastrutture, oltre a causare morti e sofferenza, comportano il rischio di una catastrofe umanitaria di ancora più ampie dimensioni. Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina. Lo stesso vale per Gaza, che soffre tanto" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus della Domenica delle Palme. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev