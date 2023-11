Papa Francesco: "La santità è un dono e al tempo stesso un cammino"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2023 "La vera santità ha due caratteristiche: è un dono e al tempo stesso è un cammino. La santità è un dono di Dio che abbiamo ricevuto con il Battesimo: se lo lasciamo crescere, può cambiare completamente la nostra vita. I santi non sono eroi irraggiungibili o lontani, ma sono persone come noi, sono i nostri amici, il cui punto di partenza è lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi: il Battesimo. Anzi, se ci pensiamo, sicuramente ne abbiamo incontrato qualcuno, qualche santo quotidiano" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus per la Festa di Ognissanti, in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev