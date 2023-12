Papa Francesco: "In Ucraina, Siria e Gaza un deserto di morte, lottiamo per la pace"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2023 "Allì'intercessione del primo martire affido l'invocazione della pace dei popoli straziati dalla guerra. I media ci mostrano che cosa la guerra produce: abbiamo visto la Siria, vediamo Gaza, pensiamo alla martoriata Ucraina, un deserto di morte. E' questo che si vuole? I popoli vogliono la pace: preghiamo per la pace, lottiamo per la pace" lo ha detto Papa Francesco nell'Angelus per il giorno di San Francesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev