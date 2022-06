Papa Francesco: “In Ucraina continuano bombardamenti che uccidono e distruggono”

(Agenzia Vista) Roma 26 giugno 2022 “In Ucraina continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore non dimentichiamo questo popolo afflitto dalla guerra. Non dimentichiamolo nel cuore e con le nostre preghiere”. Lo ha dichiarato Papa Francesco durante l'Angelus della domenica, riferendosi al conflitto in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev