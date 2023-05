Papa Francesco: "Donne sono schiave del lavoro selettivo, famiglia stessa è soluzione al problema"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 “Le più danneggiate sono proprio le giovani donne, spesso costrette al bivio tra carriera e maternità. O magari schiacciate dal peso della cura della propria famiglia. In questo momento sono schiave della regola del lavoro selettivo. L’egoismo di tanti non può diventare una scusa per tutti. Occorrono politiche lungimiranti, serve un terreno fertile per nuova primavera demografica. È necessario affrontare il problema insieme. Bisogna cambiare mentalità, la famiglia è parte della sua stessa soluzione”, le parole di Papa Francesco, in occasione degli Stati Generali della Natalità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev