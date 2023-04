Papa Francesco: "Cristo viene da noi se lo si testimonia"

EMBED





(Agenzia Vista) Vaticano, 10 aprile 2023 "Facciamo un esempio. Ci sarà capitato qualche volta di ricevere una notizia meravigliosa, come ad esempio la nascita di un bambino, una delle prime cose che facciamo è condividere questo lieto annuncio con gli amici. E, raccontandolo, lo ripetiamo anche a noi stessi e in qualche modo lo facciamo rivivere ancora di più in noi. Se questo succede per una bella notizia, accade infinitamente di più per Gesù, che non è solo una bella notizia, e nemmeno la notizia più bella della vita, ma la vita stessa, la risurrezione e la vita". Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev