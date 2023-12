Papa Francesco: "Continuate a pregare per me, c'è bisogno"

(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2023 "Rinnovo a tutti voi l'augurio e di pace e di bene che scaturisce dal Natale. Colgo quest'occasione per ringraziare chi mi ha rivolto messaggi di auguri dall'Europa e dal Mondo. Grazie soprattutto per le vostre preghiere. Continuate a pregare per il Papa, eh! C'è bisogno" lo ha detto Papa Francesco nell'Angelus per il giorno di San Francesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev