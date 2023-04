Papa Francesco: "Annunciare Cristo senza fare propaganda o proselitismo"

EMBED





(Agenzia Vista) Vaticano, 10 aprile 2023 "Ogni volta che lo annunciamo, non facendo propaganda o proselitismo ma con rispetto e amore, come il dono più bello da condividere, come il segreto della gioia, allora Gesù dimora ancora di più in noi". Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev