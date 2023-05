Papa Francesco: Amici, il futuro è incerto

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 "Forse mai come in questo tempo, tra guerre, pandemie, spostamenti di massa e crisi climatiche il futuro pare incerto. Amici, il futuro è incerto, non pare" le parole di Papa Francesco agli stati generali della natalità. / stati generali natalità Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev