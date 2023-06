Paolo Zangrillo: Berlusconi grandissima perdita per il nostro Paese

(Agenzia Vista) Genova, 12 giugno 2023 "È veramente difficile far emergere i sentimenti che si provano di fronte a una notizia del genere. Silvio Berlusconi, intanto, incomincia a pensare a cosa ha rappresentato Per me ha rappresentato una figura di riferimento non solo dal punto di vista professionale, politico, ma innanzitutto dal punto di vista umano. Penso che sia una perdita gravissima per il nostro Paese, perché Silvio Berlusconi ha rappresentato in questi ultimi trent'anni la parte più più nuova della politica", le parole del ministro Paolo Zangrillo su Berlusconi. / Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev