Panetta (Banca d'Italia): "Europa migliori competitività e rafforzi autonomia strategica"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2024 "Nell'attuale scenario geopolitico è essenziale per l'Europa agire con determinazione per migliorare la competitività e rafforzare l'autonomia strategica, non per contrapporsi ad altri Paesi o chiudersi all'interno dei propri confini, ma per salvaguardare il futuro dei cittadini europei", le parole del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta durante le Considerazioni finali in occasione della diffusione della Relazione annuale sul 2023. / Banca d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev