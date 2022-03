Palermo (Fiera Milano): "Mondo fieristico non è a sé stante ma genere un indotto per la città"

(Agenzia Vista) Milano, 01 marzo 2022 “Stessa cosa vale per l'indotto della città. Il mondo della Fiera non è a sé stante ma genere un indotto per la città, e mi piace dire che durante il periodo natalizio, quando il momento di chiusura poteva spaventarci tutti, invece abbiamo avuto una grande reazione riprogrammando tutto il cartellone fieristico”. Lo ha detto Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano, alla presentazione di #BetterTogether, le fiere della calzatura, della pelletteria e degli accessori moda che si terranno a metà marzo a Milano. Fiera Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev