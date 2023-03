Palermo-Catania, in arrivo 3,4 mld per completare i lavori, siglato accordo tra Fs e Bei

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2023 Un accordo per finanziare l'intervento del valore di 3,4 miliardi di euro per l'ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Catania è stato sottoscritto dalla Banca europea degli investimenti con il Governo italiano (ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture), la Commissione Ue, Cdp, Banca Intesa e Ferrovie dello Stato. Il costo complessivo dell'opera è di circa 8 miliardi. Nel dettaglio, la Bei ha approvato un maxi-intervento da 2,1 miliardi di euro suddiviso in un finanziamento diretto al Mef di 800 milioni e un innovativo strumento di contro-garanzia, studiato insieme a Ferrovie dello Stato Italiane, da 1,3 miliardi a favore di intermediari finanziari, di cui 500 milioni per l'operazione apripista con Intesa Sanpaolo, 300 milioni per quella con Cdp e ulteriori 500 ancora da destinare. "La Palermo-Catania, insieme alla Catania-Messina e al Ponte sullo Stretto, sarà un segmento imprescindibile di un progetto europeo di più ampio respiro, quello del Corridoio di trasporto che unisce il nord con il sud Europa, il cosiddetto Corridoio Scandinavia-Mediterraneo, parte integrante della Rete europea TEN-T (Trans European Network Transport)". Così Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane. " Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev