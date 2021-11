Palermo (AD e DG Fiera Milano): "Settore fiere riparte in sicurezza grazie al green pass"

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2021 "Sta andando molto bene per noi di Fiera Milano. Il green pass ci sta permettendo di riaprire in sicurezza e i numeri sono premianti. Oltre 30 fiere da settembre a dicembre. Un palinsesto ricco e tanti partecipanti" così l'AD e DG di Fiera Milano Spa Luca Palermo in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev