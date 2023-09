Palermo (Acea): "Senza corretta gestione acqua non c'è sviluppo, serve rete di trasporto nazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2023 "L'acqua è stata nella storia un elemento fondamentale dello sviluppo di questo Paese. Ancora oggi rappresenta una chiave di sviluppo soprattutto industriale. Buona parte dell'industria dipende dai cicli idrici e avere una buona fornitura di acqua è fondamentale non solo per il tema umano, ma anche per tutto quello che riguarda l'agricoltura. Investire nell'acqua dal punto di vista delle infrastrutture significa raccogliere l'acqua piovana dove possibile e significa gestire il trasporto della risorsa, che deve essere sempre di più un trasporto su base nazionale". Così l'Ad di Acea, Fabrizio Palermo, in occasione dell'evento organizzato da Acea e Il Tempo "Acqua = Sviluppo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev