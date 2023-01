Palazzo Madama imbrattato dagli ambientalisti, “Non serve a nulla” le opinioni dei passanti

(Agenzia Vista) Roma 02 Gennaio 2023 “Per me non serve a nulla, bisognerebbe fare altro tipo di proteste non queste” “Sono palazzi antichi che andrebbero preservati” “Questo è un modo plateale di protestare ma non serve” “Per me solo ignoranza delle persone” Le immagini della facciata del Senato imbrattata questa mattina da alcuni attivisti per l’ambiente di “Ultima generazione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev