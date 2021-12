Ovazione per Mattarella all'auditorium di Firenze, c'è chi grida "Bis"

EMBED





(Agenzia Vista) Firenze, 21 dicembre 2021 Come alla Prima al Teatro alla Scala di Milano, anche al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dalla platea si è levata la richiesta di "bis, bis" per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al termine del concerto sinfonico che ha inaugurato il nuovo Auditorium, ha preso la parola il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che tra i vari ringraziamenti ha riservato un posto particolare a quelli per il Capo dello Stato. E poi Nardella e il sovrintendente Alexander Pereira, sul palco, con accanto il maestro Zubin Mehta, hanno iniziato a scandire in modo ritmato "Presidente, Presidente" e tutto il pubblico in piedi a battere le mani in onore di Mattarella mentre alcuni gridavano "bis, bis". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev