Orlando: "Provare a rendere strutturale Opzione donna per pensioni"

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2022 "Sul fronte delle pensioni "credo che dovremmo provare a rendere strutturale o pluriennale Opzione donna. Opzione donna, al momento prorogata di un anno per il 2022, dà la possibilità per le lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni (59 anni per le autonome) e 35 anni di contributi di andare in pensione in anticipo, con il calcolo contributivo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Radio Immagina. Radio Immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev