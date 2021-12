Orlando: “Tra i primi a disciplinare lo smart working. I rider vanno tutelati”

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2021 “Lo smart working è una grande opportunità. Abbiamo pensato non fosse utile fare norme che poi risultassero subito vecchie data ancora l’evoluzione del concetto, abbiamo preferito fare un accordo che può essere modificato sulla base di questa evoluzione. L’Italia è stato il secondo Paese europeo a disciplinare la materia. L’Europa comincia a mettere delle regole di protezione per i lavoratori che sono intermediati dalle piatteforme, e in generale servono regole per impedire che i grandi colossi internazionali comprimano eccessivamente la produzione di piccole imprese italiane", così il ministro del Lavoro Orlando all'Assemblea Nazionale del Cna /Fonte Facebook Assemblea Nazionale Cna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev