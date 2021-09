Orlando: "Chi non ha il green pass sarà sospeso, non licenziato"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2021 "La norma è scritta per individuare una nuova sanzione. Chi non ha il green pass non verrà licenziato, ma sospeso", così il ministro Orlando sul decreto green pass durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev