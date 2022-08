Orlando: "Non bisogna rinviare obiettivi transizione ecologica, ma rafforzare strumenti per impatto"

(Agenzia Vista) Roma, 21 agosto 2022 "La transizione ecologica sposta posti di lavoro, ma il saldo può anche non essere negativo. Noi non dobbiamo chiedere rinvio degli obiettivi, ma rafforzare strumenti per l'impatto che la transizione ecologica avrà", le parole del ministro Orlando in un video postato sui social. / Fb Orlando Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev