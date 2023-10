Orlando: Hamas non è l'organizzazione di liberazione della Palestina

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2023 "Noi non abbiamo problemi a riconoscere il diritto di Israele alla sua esistenza e ad un futuro di pace. Il pluralismo e la capacità di cogliere la complessità ci fa dare ragione ad Israele e riconoscere il suo valore come democrazia collocata in un mondo che non conosce la democrazia, che ci consente di spiegare a quei giovani studenti che sventolano la bandiera palestinese che Hamas non è l'organizzazione di liberazione della Palestina, cioè non è un movimento laico di ispirazione sociale, ma è un movimento reazionario e integralista", le parole di Andrea Orlando a Dems. / Immagini Fb Dems Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev