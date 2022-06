Orlando: "Estendere tutele a tutti i lavoratori, algoritmo può distruggere contrattazione"

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 16 giugno 2022 "Dobbiamo avere più coraggio, non possiamo preoccuparci che il salario minimo può indebolire la contrattazione e l'algoritmo può distruggere la contrattazione e le garanzie per i lavoratori. Per questo occorre riconoscere ed estendere le tutele ai lavoratori", le parole del ministro del Lavoro Orlando alla riunione dei ministri del Lavoro e delle Politiche sociali del Consiglio dell’Unione europea. / Consiglio europeo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev