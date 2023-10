Orlando: A chi spiega il merito bisognerebbe chiedere chi gli ha pagato l'università

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2023 "C'è chi può andare a studiare all'estero e c'è chi non ci può andare a studiare e anche studiare In Italia non ha più niente a che vedere col merito, se la premessa è dover pagare 800, 900 1.000€ al mese per pagare una casa, a tutti quelli che in televisione ci spiegano il merito bisognerebbe chiedergli chi gli ha pagato l'università", le parole di Andrea Orlando a Dems. / Immagini Fb Dems Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev