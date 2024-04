Operatori umanitari morti in raid Israele, l'IdF: Condoglianze, tragico incidente -

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2024 "La notte scorsa a Gaza si è verificato un incidente che ha provocato la tragica morte dei dipendenti della World Central Kitchen mentre svolgevano la missione vitale di portare cibo alle persone bisognose. In quanto esercito professionista impegnato nel rispetto del diritto internazionale, ci impegniamo a esaminare le nostre operazioni in modo approfondito e trasparente. Ho appena parlato con lo chef co-fondatore del World Central Kitchen Jose Andres e ho espresso le più sentite condoglianze delle Forze di Difesa Israeliane alle famiglie e all'intera famiglia della World Central Kitchen", le parole del portavoce dell'esercito di Israele, Daniel Hagari, dopo la morte di sette operatori umanitari World Central Kitchen uccisi in raid israeliano. / IDF Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev