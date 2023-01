Open Arms, Bongiorno: "Su sottomarino denuncia in sei procure"

(Agenzia Vista) Palermo, 13 gennaio 2023 "Lunedì depositerò in sei procure della Repubblica una denuncia perchè ritengo essenziale evidenziare che i sospetti di cui ha sempre parlato Salvini non erano inventati ma erano già stati evidenziati in una serie di riunioni e che addirittura erano stato condensati in una informativa che non è mai stata approfondita". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno parlando con i giornalisti al termine dell'udienza del processo Open Arms, a Palermo. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev