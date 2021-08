Oms: "Virus di Marburg diverso da Covid ma stessa risposta, tracciamento e isolamento"

(Agenzia Vista) Ginevra, 11 agosto 2021 "Il virus di Marburg è molto diverso da quello che causa il Covid 19, ma molti degli elementi di risposta sono gli stessi: isolare e curare le persone infette, tracciare e mettere in quarantena i contatti e coinvolgere le comunità locali nella risposta". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa a Ginevra, dopo che venerdì scorso il ministero della Sanità della Guinea ha informato l'Organizzazione mondiale della sanità di un caso di virus di Marburg nel sudovest del Paese, riscontrato su un uomo che è morto otto giorni dopo la comparsa dei sintomi. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev