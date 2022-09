Oms: "Vaccinare e rafforzare politiche contro questa e future pandemie"

(Agenzia Vista) Ginevra, 15 settembre 2022 "I Governi esaminino attentamente le loro politiche e le rafforzino sia per Covid-19" che per "futuri agenti patogeni con potenziale pandemico. Esortiamo tutti i Paesi a investire nella vaccinazione del 100% dei gruppi più a rischio, inclusi operatori sanitari e anziani, come priorità assoluta sulla strada verso una copertura vaccinale del 70%" della popolazione in generale". Lo ha detto mercoledì il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev