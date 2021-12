Oms: "Non siamo contrari a booster ma serve equità, in 41 Paesi meno del 10% di vaccinati"

(Agenzia Vista) Ginevra, 15 dicembre 2021 "L'emergere di Omicron ha spinto alcuni Paesi a lanciare programmi di richiamo del vaccino anti-Covid per l'intera popolazione adulta, anche se mancano prove dell'efficacia dei booster contro questa variante. L'Oms è preoccupata che tali programmi ripetano l'accumulo di vaccini anti-Covid che abbiamo visto quest'anno e aggravino l'ingiustizia. L'Oms non è contro i booster, siamo contro l'iniquità". Lo afferma il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico aggiornamento stampa su Covid-19. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev