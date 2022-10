Omicidio Matteotti, Letta: “Il ricordo del giorno in cui la Democrazia finì nel nostro paese”

(Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Il ricordo drammatico del giorno in cui la Democrazia finì nel nostro paese. Per mano del Fascismo. Il ricordo delle vittime e in particolare di Matteotti. 100 anni fa la politica finì nel nostro paese e incominciò il periodo più buio, noi vogliamo oggi celebrare e difendere la democrazia. Ricordiamo le vittime del fascismo. Il nostro paese deve ricordare questo giorno, il momento più buio. Il momento in cui lo stato alzo bandiera bianca verso il fascismo. La democrazia va rafforzata ogni giorno”. Lo ha dichiarato Enrico Letta Segretario del Partito Democratico nel centenario della marcia su Roma, di fronte alla lapide per Giacomo Matteotti in Lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev