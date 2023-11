Omicidio Giulia Cecchettin, Tajani: "Turetta sarà estradato in Italia entro pochi giorni"

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2023 "Arrestato in Germania, Turetta rientrerà in Italia nel giro di pochi giorni. Sarà consegnato alle nostre Forze dell'Ordine e poi alla Magistratura per essere processato per il reato gravissimo del quale è accusato. Turetta non ha fatto alcuna opposizione all'estradizione, quindi dovrebbe rientrare in Italia nei prossimi giorni" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev