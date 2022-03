Omaggio a Sassoli, Metsola: "Fortunati ad averlo avuto come presidente"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 marzo 2022 "Il presidente David Sassoli aveva lanciato in quest'Aula un'iniziativa trasversale, denominata "ripensare la democrazia parlamentare", che aveva l'ambizione - nell'ambito dei trattati dell'Ue - di elaborare un nuovo approccio per il Parlamento europeo su come massimizzare lo scopo completo del suo mandato in un mondo in rapido cambiamento". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nella cerimonia di affissione del ritratto del defunto presidente. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev