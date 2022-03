Omaggio a Sassoli, la moglie: "Al Parlamento Ue la sua avventura più bella"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 marzo 2022 "David Sassoli ha vissuti i 12 anni trascorsi al Parlamento Europeo come la più bella avventura della sua vita. E con il suo sorriso da questa parete continuerà a raccontare la sua fede nel sogno europeo". Così Alessandra Vittorini, con la voce rotta dall'emozione, ha ricordato il marito in occasione della cerimonia tenutasi per inaugurare la foto ritratto di David Sassoli da oggi esposta nella galleria degli ex presidenti dell'Europarlamento allestita nella sede di Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev