Olimpiadi 2026, Zaia: "Fondazione Cortina sarà braccio operativo"

(Agenzia Vista) Venezia, 03 maggio 2022 La Fondazione Cortina sarà il braccio operativo per le Olimpiadi. L'effetto già si respira, il nome di Cortina è sulla bocca di tutti nel mondo. Non dobbiamo ridurre il dibattito a pista da bob si o no, non dobbiamo guardare la punta del dito ma la Luna. Se non ospitassimo le Olimpiadi non parleremmo di 280 milioni di euro per la variante di Longarone". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in occasione della firma dell'atto costitutivo della Fondazione Cortina, questa mattina a palazzo Balbi a Venezia. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev